Impeachmentproces dag 4: audio-opname waarin ‘dictator’ Trump oproept tot verwijdering VS-ambassadeur in Oekraïne kv rl

24 januari 2020

21u12

Bron: The Guardian, CNN, ANP, Belga 18 UPDATE In de Amerikaanse Senaat leggen de Democraten vrijdag voor de derde dag op rij uit waarom zij president Donald Trump af te willen zetten. Aanklagers noemden Trump al een ‘bedrieger’ en 'dictator'. Vanaf zaterdag krijgen de Republikeinen drie dagen de kans om hun tegenargumenten toe te lichten. De Amerikaanse nieuwszender ABC News bracht vandaag ook het bestaan van een geluidsopname aan het licht waarin Trump oproept tot het terugroepen van Marie Yovanovitch, de voormalige VS-ambassadeur in Oekraïne.

In hun uiteenzetting concentreerden de Democraten zich gisteren op het machtsmisbruik van de president. Ook vandaag brachten ze daar meer argumenten voor aan. Ondertussen concentreren ze zich op Trumps belemmering van het Congres.

Adam Schiff, de Democraat die het team van de zeven impeachmentmanagers leidt, en zijn collega’s maken net zoals de voorbije dagen uitvoerig gebruik van videoclips van Trump die zijn wangedrag als president moeten onderstrepen.



Volgens de Democraten vormt Trump een gevaar voor de nationale veiligheid en moet hij afgezet worden. “Jullie weten dat jullie er niet op kunnen vertrouwen dat deze president doet wat juist is voor het land”, zei hij gisteren aan het eind van zijn betoog. “Jullie kunnen er enkel op vertrouwen dat deze president doet wat juist is voor Donald Trump.”

Het feit dat de Trump-administratie militaire hulp aan Oekraïne inhield, zolang het land geen corruptieonderzoek wilde instellen naar Joe Biden, bracht het bondgenootschap tussen beide landen in gevaar, stelde Schiff vandaag. “Collega’s, die is hoe bondgenootschappen verwelken en afsterven”, zei Schiff. “Dit is hoe Rusland wint.” Hij haalde aan dat de Trump-administratie de hulp verstrekte in 2017 en 2018, maar inhield in 2019, omdat ze voorrang gaven aan Trumps vooruitzichten bij de verkiezingen. “Als onze bondgenoten er niet op kunnen rekenen dat we hen steunen in tijden van nood, dan zullen we geen enkele bondgenoot over hebben”, waarschuwde hij.

Bedrieger

De Democraten beklemtoonden vandaag hun visie dat Trump een “bedrieger” is. “President Trump probeerde vals te spelen. Hij werd betrapt en deed dan heel hard zijn best om dat te verbergen”, zei de Democratische impeachmentmanager Hakeem Jeffries vandaag.

Volgens Jeffries is Trumps gedrag een aanval op het karakter van het land. “Amerika is een geweldig land. We kunnen beter met tegenstand om dan eender welk land in de wereld, maar wat gaan we aan ons karakter doen?”, vroeg hij aan de senatoren.

'dictator’

Aanklager Jerry Nadler ging nog een stapje verder en noemde de president een dictator tijdens het afzettingsproces. Nadler, een lid van het Huis van Afgevaardigden, is een van de aanklagers die aan het woord kwam tijdens de derde en laatste dag van de openingsverklaring van de aanklagers.

“Trump is de eerste en enige president die alle dagvaardingen heeft genegeerd”, aldus Nadler. “Als Trump niet wordt afgezet, dan zijn het Huis en de Senaat alle macht om een president aansprakelijk te stellen voor zijn daden kwijt. Trump wil een almachtige heerser worden die niet hoeft te luisteren naar het Huis.”

“Hij heeft geen respect voor het Congres. Hij heeft geen respect voor de afgevaardigden en voor het volk. Alleen zijn wil telt. Hij is een dictator. Dit moet niet gepikt worden”, aldus Nadler nog.

Geluidsopname

De Amerikaanse zender ABC News bericht vandaag over een geluidsopname waarin te horen is hoe Trump oproept tot de verwijdering van de Amerikaanse ambassadeur Marie Yovanovitch uit Oekraïne, een jaar voor ze effectief werd teruggeroepen om wat ze zelf “ongegronde en valse beweringen door mensen met duidelijk twijfelachtige motieven” noemt.

De opname zou gemaakt zijn tijdens een ontmoeting in 2018 met Lev Parnas en Igor Fruman, twee voormalige medewerkers van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani die zelf betrokken zijn bij de controverse aangaande Oekraïne. Nochtans ontkent Trump dat hij Parnas kent. “Haal haar er weg”, zegt Trump in de audio-opname. “Haal haar daar morgen weg”, nadat Fruman zelf aangeeft dat Yovanovitch een probleem is, omdat ze nog dateert uit de tijd van Clinton. In werkelijkheid werkt Yovanovitch al sinds de jaren 80 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Fruman zou zelf de opname gemaakt hebben. De advocaat van Parnas bevestigt de authenticiteit van de opname.