Impeachmentartikels officieel aan Senaat overhandigd: afzettingsproces Trump start dinsdag IB

16 januari 2020

01u30

Bron: Belga 0 Afgevaardigden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de twee impeachmentartikels tegen president Donald Trump officieel overhandigd aan de Senaat. Dat gebeurde nadat het Huis eerder op de dag instemde met het versturen van de artikels en een resolutie goedkeurde die de impeachmentmanagers formeel aanduidt. Die resolutie maakte ook geld vrij voor het proces in de Senaat.

Die zeven de facto aanklagers stapten letterlijk samen met functionarissen van het Huis in een soort processie naar de Senaat om daar de impeachmentartikels af te geven.

De artikels zullen donderdag formeel aan de Senaat worden gepresenteerd. Ze zullen rond de middag (18 uur Belgische tijd) door de impeachmentmanagers worden voorlezen. Daarop zal de Senaat Opperrechter John Roberts van het Amerikaanse Hooggerechtshof vragen om naar het hogerhuis te komen om het proces te leiden. Volgende week dinsdag zou dan het afzettingsproces kunnen beginnen, zo kondigde meerderheidsleider Mitch McConnell in de Senaat aan.

Afzetting onwaarschijnlijk

Of de Republikein Donald Trump al dan niet trouwe bondgenoten in de Senaat als "advocaten" onder de arm zal nemen, is nog onduidelijk. Het Witte Huis zou het team verdedigers "snel" bekendmaken. Dat het effectief tot een afzetting komt, is weinig waarschijnlijk want de partijgenoten van Trump hebben in de Senaat de meerderheid: 53 van de 100 zetels.

Het door de Democraten gecontroleerde Huis stemde vier weken geleden voor een impeachment ("inbeschuldigingstelling") van de Republikeinse president Donald Trump wegens machtsmisbruik en obstructie van het Congres.

Op 3 februari vinden de eerste voorverkiezingen voor het Witte Huis plaats, de caucus van Iowa. Daags nadien staat de presidentiële State of the Union op de agenda.