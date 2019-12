Impeachment Trump chronologisch uitgelegd: hoe een telefoontje uitgroeide tot staatszaak tvc

10 december 2019

17u39

Bron: Belga 0 Een telefoongesprek tussen Donald Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelenski groeide uiteindelijk uit tot een staatszaak die kan leiden tot de afzetting van de Amerikaanse president. Wij zetten enkele cruciale data op een rijtje.

Begin 2019: eerste beschuldigingen

De persoonlijke advocaat van Donald Trump, Rudy Giuliani, lanceert voor het eerst beschuldigingen van corruptie tegen de Oekraïense groep Burisma, waarvan Hunter Biden, zoon van oud-vicepresident Joe Biden, voorzitter is. In de lente stuurt Trump Giuliani uit om de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelenski ertoe aan te zetten een onderzoek aan te kondigen naar corruptie vanwege Burisma. Net op dat moment stapt Joe Biden in de race naar het Witte Huis.

10 juli: eerste officiële aanvraag

De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, zegt aan Oekraïense prominenten dat Trump Zelenski in het Witte Huis zal ontvangen als Kiev publiek aankondigt dat het een onderzoek voert naar de Bidens. Twee deelnemers aan de gesprekken signaleren bij hun oversten deze "ongepaste voorstellen".

25 juli: telefoongesprek Trump en Zelenski

Enkele dagen nadat hij voor 400 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne heeft 'bevroren' , telefoneert Trump naar Zelenski. Hij vraagt als "gunst" dat Kiev een onderzoek instelt naar de Bidens en de verdenkingen van corruptie tegenover Burisma. Een lid van de nationale veiligheidsraad signaleert dit "ongepaste" gesprek bij juridische instanties.

(De tekst gaat verder onder de foto).

12 augustus: klokkenluider roert zich

Een klokkenluider, lid van de inlichtingendiensten, signaleert aan zijn oversten het telefoongesprek tussen de twee presidenten. Hij stelt dat Trump Oekraïne heeft uitgenodigd om zich te mengen in de Amerikaanse presidentverkiezingen, verkiezingen waarbij Trump zich wil laten herverkiezen. De boodschap van de klokkenluider wordt tegengehouden door de directeur van de inlichtingendienst Joseph Maguire, nadat die overleg heeft gehad met het Witte Huis en de minister van Justitie, maar de inspecteur-generaal van de inlichtingendienst Michael Atkinson beslist om het parlement in te lichten over het bestaan van een klokkenluider.

28 augustus: het bevriezen van de hulp lekt uit

In de pers raakt bekend dat de militaire hulp aan Oekraïne bevroren is. Diplomaten maken zich zorgen over de druk die het Witte Huis uitoefent op Kiev. Op 11 september geeft de regering-Trump dan toch groen licht voor het verstrekken van de militaire hulp aan Oekraïne.

(De tekst gaat verder onder de foto).

24 september: onderzoek in de Kamer

Na het bekendraken dat er een klokkenluider is opgestaan, kondigt Kamervoorzitter Nancy Pelosi aan dat er een afzettingsprocedure wordt ingezet. Trump spreekt van een "heksenjacht" en het Witte huis bezorgt de uitgeschreven teksten van het gesprek tussen Trump en Zelenski. In New York verzekeren de twee staatshoofden dat er geen "druk" is uitgeoefend.

13-21 november: publieke hoorzittingen

Na een aantal personen achter gesloten deuren gehoord te hebben, begint de commissie aan publieke hoorzittingen. Gordon Sondland, die bevestigt dat hij op bevel van Trump heeft gehandeld, zegt dat er verstandhouding tussen de VS en Oekraïne was om 'elkaar te helpen'. Maar hij ontkent dat er een link was naar het al dan niet toekennen van militaire hulp.

3 december: “Overweldigende bewijzen”

Het rapport van de onderzoekers stelt dat er "overweldigende bewijzen" zijn van "ongepast gedrag" van president Trump.

4 december: advies van de juristen

De Commissie Justitie van de Kamer van Afgevaardigden nodigt vier juristen uit om te antwoorden op de vraag of er voldoende reden is voor een inbeschuldigingstelling.

10 december: twee beschuldigingen weerhouden

De Democraten kondigen aan dat er twee beschuldigingen weerhouden zijn tegen president Trump: een inzake machtsmisbruik en een inzake belemmering van het parlement.

