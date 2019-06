Impasse heerst jaar na historische top tussen Trump en Kim Jong-un kg

12 juni 2019

06u52

Bron: Belga 0 Exact een jaar na de historische top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaans leider Kim Jong-un, lijkt een nucleair akkoord tussen beide landen nog steeds veraf. Beide leiders beloofden een jaar geleden in Singapore vooruitgang en verandering, maar na de mislukking van hun tweede top in Hanoi maakte het enthousiasme plaats voor wederzijdse verwijten.

Op 12 juni 2018 vond de allereerste top ooit plaats tussen een zittende Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider. Kim Jong-un tekende toen een akkoord tot denuclearisatie, maar de formulering daarvan was erg vaag. Trump stelde het document voor als een grote vooruitgang.



Hun tweede ontmoeting in Vietnam in februari werd echter plots ingekort. Beide leiders raakten het niet eens waarvan Noord-Korea moest afzien, in ruil voor een versoepeling van de sancties. Sindsdien zit het proces in een impasse.

“Dood document”

De gezamenlijke verklaring van Singapore, hoewel "van een heel groot historisch belang", "staat vandaag op het punt een dood document te worden want de Verenigde Staten vermijden de toepassing ervan", aldus het officiële Noord-Koreaanse agentschap KCNA gisteren, daags voor de verjaardag van de top in Singapore.



Dat agentschap noemt het beleid van de Verenigde Staten nog "arrogant en unilateraal". "Er is een grens aan het geduld van de DPRK (Democratische Volksrepubliek Korea, de officiële naam van het land, nvdr.)", aldus het agentschap. "Het is tijd dat de Verenigde Staten hun vijandig beleid stoppen.”

Raketten

Noord-Korea en de Verenigde Staten beschuldigen elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor de mislukking van de top in in Hanoi. Washington beschuldigt Pyongyang ervan te eisen dat alle sancties tegen het nucleaire en ballistische programma worden opgeheven, in ruil van slechts een gedeeltelijke ontwapening.



Noord-Korea zegt dan weer een versoepeling van enkele maatregelen te hebben voorgesteld, in ruil voor de sluiting van alle nucleaire infrastructuur in het complex van Yongbyon. Sinds de top in Hanoi beschuldigt Noord-Korea de VS van slechte wil te zijn. Pyongyang gaf Washington tot eind dit jaar om van strategie te veranderen.

Een jaar geleden heerste ontspanning op het schiereiland. De Noord-Koreaanse leider had het einde van de ballistische en nucleaire tests bevolen, in aanloop naar Singapore. Vorige maand echter lanceerde Noord-Korea voor het eerst sinds november 2017 korteafstandsraketten.