Impact van no deal-brexit is volgens Bank of England minder zwaar dan gedacht AW

04 september 2019

16u50

Bron: Belga 0 De Britse economie zal iets minder lijden onder een eventuele no-dealbrexit dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft de Bank of England berekend. Volgens gouverneur Mark Carney werken de voorbereidingsmaatregelen die de regering onlangs heeft getroffen, door in de ramingen.

Als het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie stapt zonder een akkoord over de boedelscheiding, dan zal de Britse economie daaronder lijden. Dat staat vast. Maar de klap wordt volgens de Britse centrale bank iets minder groot dan aanvankelijk berekend. Volgens gouverneur Mark Carney werken een aantal maatregelen die de regering onlangs heeft genomen, bijvoorbeeld om bedrijven voor te bereiden op een harde brexit, door in de ramingen.



De economie zou nu naar schatting maximaal met 5,5 procent krimpen. Vorig jaar hield de Bank of England nog rekening met een krimp van 8 procent. De werkloosheid zou oplopen naar 7 procent en de inflatie naar 5,25 procent, in het worstcasescenario. De voedselprijzen zouden dan weer met 5 tot 6 procent kunnen aandikken.

Verstoring van de markt

Volgens Carney is een stevige verstoring van de markt wel waarschijnlijk in het geval van een brexit zonder akkoord. Het gaat dan vooral om een plotse ineenstorting van het aanbod.

