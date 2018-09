Imogen (15) wil koste wat kost haar smartphone terug, klimt langs brandtrap en valt te pletter mvdb

04 september 2018

17u12

Bron: New York Post - CBS Local 1 Een 15-jarig meisje is zondagavond laat om het leven gekomen bij een dodelijke val vanaf de vierde verdieping van een appartementsgebouw in New York. Imogen Roche wou langs de brandtrap haar smartphone terughalen die ze in een afgesloten kamer had laten liggen.

De precieze aanleiding is voorlopig onduidelijk, maar wellicht werd het appartement door verschillende bewoners gedeeld. Iets wat een courante praktijk is in The Big Apple om de hoge huurprijzen te drukken.



De bewoner van de kamer was niet meer aanwezig toen Imogen realiseerde dat ze er haar smartphone had laten liggen. Rond 11 uur 's avonds opende ze het raam en probeerde ze zo naar de brandtrap te klimmen. Ze wou vandaar via een openstaand raam de gesloten ruimte bereiken. Ze verloor haar evenwicht toen ze probeerde het openstaand raam verder open te schuiven.



Ze viel vanaf de vierde verdieping en kwam op haar rug terecht. Ze bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Volgens de politie waren verschillende aanwezige tieners op het feestje dronken. Het is niet duidelijk of ook Imogen alcohol had gebruikt. Justititie heeft vooralsnog niemand in verdenking gesteld.



Een voormalige bewoner van het appartementsgebouw in de wijk TriBeCa in stadsdeel Manhattan verklaarde aan The New York Post dat de bewuste brandtrappen op een gevaarlijke manier zijn gebouwd.



Imogen die een acteercarrière ambieerde, woonde met haar vader, een regisseur, in Manhattan. Ze hadden een nauwe band. Vrienden zijn er het hart van in en omschrijven haar als een goeie vriendin en erg toegewijde studente.

