Immunoloog die in België studeerde en woonde gaat vaccinatieteam tegen corona van Trump mee leiden AW KVDS

17 mei 2020

08u00

Bron: ANP, De Morgen, VRT NWS 19 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een project voorgesteld waarmee hij de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus wil versnellen. Operation Warp Speed zou tegen het einde van het jaar al resultaat moeten hebben en een vaccin op de markt moeten krijgen. Mee aan het hoofd staat Monecef Slaoui (60), een immunoloog die in ons land studeerde en woonde.

“Een van de meest gerespecteerde mannen ter wereld in de productie van vaccins”, noemde Trump de nieuwe topadviseur bij zijn voorstelling. Slaoui heeft dan ook al zijn sporen verdiend als grote baas van de vaccindivisie van geneesmiddelenconcern GlaxoSmithKline, waar hij verscheidene vaccins ontwikkelde. De man heeft ook een connectie met België, waar hij zich heel verbonden mee voelt, zo zei hij ooit in een interview met Le Soir.

Vrije Universiteit Brussel

Slaoui werd geboren in Marokko, maar kwam na de middelbare school naar Europa om verder te studeren. Zijn zus stierf jong aan kinkhoest en dat zou hem er eind jaren zeventig toe aangezet hebben om immunologie en moleculaire biologie te gaan studeren aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Daar haalde hij ook een doctoraat.





Later trok hij naar de universiteit van Harvard in de Verenigde Staten, maar hij keerde midden jaren tachtig terug naar ons land om voor GlaxoSmithKline te werken in Waver. Hij gaf ook les aan de ULB en was docent aan de Universiteit van Bergen.

Operation Warp Speed is "a massive scientific, industrial, and logistical endeavor unlike anything our country has seen since the Manhattan Project." pic.twitter.com/dkfU3vPnnA The White House(@ WhiteHouse) link

Bij GlaxoSmithKline werkte hij mee aan vaccins tegen onder meer malaria en difterie. Als grote baas van de vaccindivisie had hij 100.000 mensen onder zich.

De naam van de operatie Warp Speed die hij nu mee gaat leiden, verwijst naar de zogeheten warpsnelheid in de televisieserie Star Trek. Daarbij reizen ruimteschepen sneller dan de lichtsnelheid. De Amerikaanse president hoopt dan ook zo vlug mogelijk resultaten te kunnen boeken, met als doel eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar een vaccin te hebben. Warp Speed is erop gericht sneller dan gebruikelijk een vaccin te ontwikkelen, te testen en te produceren, aldus Trump.

Momenteel worden er 14 potentiële vaccins onderzocht, zei hij. Daarnaast lopen er momenteel al meer dan 130 studies om een behandeling voor Covid-19 te vinden, aldus Trump.

Ego

Als andere landen eerst met een vaccin op de proppen komen, zullen de VS helpen met de distributie van het vaccin, zei hij verder. Volgens de president hebben de VS in deze zaak “absoluut geen ego”, maar is het enkel zaak om samen te werken met landen over de hele wereld.

De ontwikkeling van het vaccin is geen zaak van winst, aldus Trump. Als de VS als eersten met het vaccin op de proppen komen, zal het aan een betaalbaar tarief beschikbaar zijn voor de rest van de wereld.

Recent data "made me feel even more confident" that a vaccine will be available by the end of 2020, Dr. Moncef Slaoui says. pic.twitter.com/ToAVI5ksHw The White House(@ WhiteHouse) link