Immigratiedienst VK niet klaar voor brexit

14 februari 2018

02u45

Bron: ANP 1 Douane en immigratiediensten in het Verenigd Koninkrijk zijn volstrekt onvoorbereid op de brexit. De diensten weten niet waar ze aan toe zijn en hebben te weinig mensen om veranderingen door te voeren. Dat staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt.

Volgens het rapport onderschat de regering het immense werk dat de brexit voor immigratiediensten met zich meebrengt. De Britse regering werkt aan een 'White Paper' over het immigratiebeleid, maar dat rapport is vertraagd en wordt pas aan het eind van 2018 verwacht.

Rijkelijk laat, vinden de opstellers van het rapport, de brexit staat gepland voor 29 maart 2019. Zonder helder immigratiebeleid is het niet haalbaar voor de diensten zich voor te bereiden op de uitstap uit de EU.

Vooral het gebrek aan duidelijkheid over wat Londen wil aan de grenzen, zorgt voor veel ongerustheid in de EU en in Groot-Brittannië.