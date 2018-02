Immigranten helpen iglo's bouwen om toeristen te lokken Jolien Meremans

10 februari 2018

13u27

Bron: CNN 0 In San Simone, een klein dorpje in de Italiaanse Alpen, ging een groep van immigranten aan het werk om toeristen terug te winnen. Ze hielpen mee aan de opbouw van zes iglo's die als een unieke slaapplaats voor reizigers moeten dienen. Door hun hulp leerden de immigranten niet alleen nieuwe talenten, maar streefden ze samen ook mee naar een gemeenschappelijk doel.

San Simone werd vroeger gekenmerkt door de bloeiende skihandel die er heerste. Door financiële problemen bleven de skiliften in het pittoreske dorpje deze winter gesloten. Het lokale hotel huisvest er nu ongeveer 80 Afrikaanse asielzoekers die naar daar werden gestuurd toen ze in Italië aankwamen.

Restauranteigenaar Davide Midali zag de situatie in het dorp steeds slechter worden en besloot om actie te ondernemen. Om toeristen terug te lokken, lanceerde hij zijn plan om ingenieuze iglo’s te bouwen, die door toeristen gehuurd kunnen worden. Hij had het idee opgepikt in Zweden, waar het al langer een trend blijkt te zijn, en wou het een kans geven om zijn dorp terug in de spotlights te plaatsen.

Kou

De immigranten die in het dorp verblijven, zagen hoe Davide alles op alles zette om van de iglo’s een toeristische trekpleister te maken. Ze besloten een handje toe te steken en samen met de restaurantuitbater de iglo’s te creëren. Ondanks de kou die de immigranten niet gewend zijn, raapten ze er de kunst van iglo’s maken zeer snel op.

"Toen sommigen van hen zagen dat ik de sneeuwblokken maakte, besloten ze vrijwillig een handje toe te steken om een gemeenschappelijk doel te bereiken," zei Midali.

Nieuwe talenten

In samenwerking met een kleine bemanning van vrijwilligers bouwde Midali zes iglo's. Door de vele hulp was het mogelijk om een iglo te bouwen in slechts vier dagen tijd. Omar Kanteh, een Gambiaanse burger die negen maanden in Italië verbleef, is een van de nieuwkomers die zowel het bouwproject als de ontwikkelaar ervan heeft omarmd.

“God heeft sneeuw gemaakt, maar deze keer heeft de mens iglo's gemaakt,” zei Kanteh. "Het was heel vreemd voor mij, dus ik ben erg opgewonden. Ik heb een nieuw talent ontdekt. "

De iglo's, die opgezet zijn als een mini-dorp, kunnen voor achttien mensen als een slaapplaats dienen en waren in de weekends van januari al volledig volgeboekt. Nieuwsgierige mensen komen langs om foto's te maken of omeen kijkje te nemen in de sneeuwkoepels. Kinderen uit scholen in Milaan en Bergamo zijn er intussen zelfs al op excursie geweest.

Het lijkt erop dat het dorp haar authenticiteit en toeristen aan het terugwinnen is.