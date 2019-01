Immens drugsnetwerk opgerold in Spanje: ruim 2.000 kilo marihuana in beslag genomen en 25 mensen opgepakt kg

Bron: Belga 0 De Spaanse politie heeft in Catalonië een netwerk opgerold dat onder leiding van Britten en Nederlanders enorme hoeveelheden marihuana in Spanje kweekte en naar Engeland en Nederland smokkelde. Volgens de Guardia Civil is 2.700 kilo marihuana in beslag genomen en zijn 25 mensen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar gearresteerd in een politieactie die de grootste in zijn soort in Spanje wordt genoemd.

Behalve uit Nederland en Groot-Brittannië zijn verdachten aangehouden uit Brazilië, Litouwen, Moldavië, Roemenië en Spanje.



De politie kwam dit marihuananetwerk op het spoor toen in april 400 kilo marihuana en 20 kilo hasj werd gevonden in een vrachtwagen die naar Nederland ging. De drugs werden verstopt in een lading groenten.

Dagelijkse export

De politie ontdekte daarna dat de bende op verscheidene plaatsen in Baskenland en Catalonië activiteiten ontplooide en dagelijks partijen drugs exporteerde. Het goedje stak ook in decoratief materiaal en containers met bier en wijn.



De politie heeft ook twee marihuanaplantages in Spanje kunnen ontmantelen. Naar schatting van de politie zou de bende zowat dertig miljoen euro winst hebben kunnen maken.

