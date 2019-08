IMF stuurt binnenkort missie naar Argentinië “om recente ontwikkelingen van dichtbij op te volgen" AW

20 augustus 2019

16u54

Bron: Belga 0 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stuurt binnenkort een team naar Argentinië, dat in financiële moeilijkheden verkeert. Dat meldt de instelling. Het IMF heeft miljarden geleend aan de Argentijnen en volgt de toestand er op de voet.

Na een verrassende zware verkiezingsnederlaag van de liberale president Mauricio Macri zit Argentinië weer in lastige papieren. Het land kampte al met een torenhoge inflatie, afnemende consumptie en groeiende armoede en werkloosheid, en na de verkiezingsnederlaag is de munt ook nog eens ingestort. Na een turbulente week stapte minister van Financiën Nicolas Dujovne zaterdag op.



Het IMF, dat Argentinië na twee muntcrisissen vorig jaar al bijna 40 miljard dollar aan noodleningen verstrekte, zegt de "recente ontwikkelingen van dichtbij op te volgen, in dialoog met de autoriteiten". De steun van het IMF ligt echter moeilijk bij een groot deel van de Argentijnse bevolking, dat de instelling verantwoordelijk acht voor de economische instorting van het land in 2001.

Lees ook: Grootste deel van Argentinië heeft weer stroom