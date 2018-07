IMF ongerust over omvang Griekse schulden op lange termijn: "Verdere hervormingen van economie en banken nodig" bvb

31 juli 2018

17u44

Bron: Belga 0 De Griekse economie kent opnieuw een bescheiden groei, en die groei zal zich in 2019 verderzetten. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar de economie van het land dat vandaag door het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, werd gepubliceerd. Tegelijk drukt het IMF haar twijfels uit over de houdbaarheid van de Griekse schuld op lange termijn. Er zijn verdere hervormingen van de economie en de banken nodig, meent de organisatie.

De Griekse economie liet vorig jaar een recessie achter zich, en zou dit jaar met 2 procent groeien en in 2019 met 2,4 procent groeien. De werkloosheid zou traag afnemen, van 21,5 procent vorig jaar naar 19,9 procent dit jaar en 18,1 procent in 2019 - nog altijd de hoogste percentages in de EU.

Het IMF waarschuwt er tegelijk echter voor dat grote risico's die vooruitgang bedreigen. Het wijst onder meer op strengere financiële voorwaarden, de binnenlandse politieke agenda en het risico op "hervormingsmoeheid".

In juni werd een akkoord bereikt dat Griekenland na acht jaar van internationale steun in staat moet stellen om vanaf augustus opnieuw op eigen benen te staan. Verschillende IMF-toppers maakten zich toen ongerust "over de houdbaarheid van de schuld op lange termijn, die onzeker blijft", aldus de raad van bestuur van het fonds dinsdag in een persbericht.