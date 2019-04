IMF-noodlening van meer dan 100 miljoen voor heropbouw Mozambique na cycloon Idai ttr

20 april 2019

08u24

Bron: belga 0 buitenland Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Mozambique een noodlening toegekend van zo'n 118 miljoen dollar (omgerekend zo'n 104,93 miljoen euro), voor de heropbouw na de doortocht van de verwoestende cycloon Idai.

"Mozambique leed een aanzienlijk verlies van levens en aanzienlijke schade aan de fysieke infrastructuur en productieve capaciteit als resultaat van de recente tropische cycloon Idai", zei Tao Zhang, de vicedirecteur en waarnemend voorzitter van IMF, gisteren bij de aankondiging van de lening. "De kosten voor de noodhulp en wederopbouw zullen naar schatting enorm zijn, waardoor deze storm de zwaarste en duurste natuurramp is die het land ooit trof."

Het geld zal het land in het zuidoosten van Afrika helpen om zijn onmiddellijke financiële behoeften te lenigen, zei hij. In de toekomst is het belangrijk dat Mozambique beter voorbereid is op natuurrampen en de klimaatverandering.



De cycloon trof Mozambique midden maart, en liet een spoor van vernieling achter. Overstromingen verwoestten de akkers van ongeveer een half miljoen boeren. Rond de 250.000 huizen raakten op zijn minst gedeeltelijk beschadigd, en ongeveer 600 mensen werden gedood.