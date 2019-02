IMF maakt brandhout van Italiaanse hervormingsplannen LH

06 februari 2019

17u59

Het Internationaal Monetair Fonds heeft het niet begrepen op de plannen van de Italiaanse regering om de pensioenleeftijd te verlagen. Bovendien vindt de organisatie geplande nieuwe subsidies voor de armen "te gul".

De Italiaanse regering van populisten en extreemrechts krijgt kritiek in de jaarlijkse doorlichting van het IMF. De geplande pensioenhervorming zal volgens de organisatie het aantal gepensioneerden doen stijgen, wat tot een nog hogere pensioenfactuur zal leiden. Dat zal wegen op de potentiële economische groei, waarschuwt het IMF.

Te genereus

Het plan om de armen maandelijks tot 780 euro (alleenstaanden) of 1.300 euro (gezinnen) subsidies te geven, zou dan weer te genereus zijn. “Het niveau van uitkeringen is erg hoog in vergelijking met de internationale standaarden. Het zou deelname aan de formele arbeidsmarkt kunnen ontmoedigen en afhankelijkheid van uitkeringen kunnen verhogen”, klinkt het.

Het IMF besluit dat de algemene economische strategie van de Italianen tekortschiet. Het land zit inmiddels weer in een recessie, kent lage groeicijfers, hoge werkloosheid en een grote schuldenberg. Het IMF merkt op dat het aantal mensen dat wegtrekt uit het land op het hoogste niveau zit in bijna vijf decennia.