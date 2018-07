IMF: inflatie in Venezuela zal oplopen tot 1 miljoen procent, "vergelijkbaar met Duitsland in 1923" IB

24 juli 2018

02u15

Bron: Belga 0 In Venezuela zal de inflatie bij onveranderd beleid tegen het einde van dit jaar oplopen tot 1 miljoen procent. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een maandag gepubliceerde analyse van Latijns-Amerikaanse landen. "De situatie is gelijkaardig aan die van Duitsland in 1923 of Zimbabwe eind jaren nul", klinkt het.

"Venezuela blijft vastzitten in een diepe economische en sociale crisis", zegt Alejandro Werner, hoofd van het westelijk halfrond van het IMF. Hij voorspelt dat het reële bruto binnenlands product (bbp) van het Zuid-Amerikaanse land in 2018 met ongeveer 18 procent zal dalen. Het gaat al om de derde daling met dubbele cijfers op rij. Reden daarvoor is onder meer "een aanzienlijke daling van de olieproductie".

De hyperinflatie in Venezuela zal nog verder toenemen, omdat het IMF verwacht dat de regering zal vasthouden aan "grote begrotingstekorten die volledig gefinancierd worden door het bijdrukken van basisgeld". "We ramen een verhoging van de inflatie tot 1.000.000 procent tegen het einde van 2018."

Grote migratiestromen



Werner vergelijkt de situatie met "die van Duitsland in 1923 of Zimbabwe eind jaren nul". "Zowel de instorting van de economische activiteit, de hyperinflatie en de toenemende achteruitgang van het aanbod van publieke goederen (gezondheidszorg, elektriciteit, water, transport en veiligheid), als tekorten aan voedsel aan gesubsidieerde prijzen, hebben geresulteerd in grote migratiestromen, die zullen leiden tot toenemende 'spill-over-effecten' in buurlanden."

Venezuela verkeert in een ernstige economische crisis sinds het instorten van de olieprijzen vier jaar geleden. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen wegens de tekorten aan levensmiddelen en de hyperinflatie.