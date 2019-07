Imelda Marcos viert 90ste verjaardag: 240 gasten met voedselvergiftiging naar ziekenhuis KVDS

03 juli 2019

14u12

Bron: Belga 1 De voormalige first lady van de Filipijnen - Imelda Marcos - heeft een niet al te beste 90ste verjaardag achter de rug. Naar goede gewoonte zag de weduwe van dictator Ferdinand Marcos het groots en nodigde ze 2.500 mensen uit op haar feestje. 240 van hen moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis met een voedselvergiftiging.

De slachtoffers - die last hadden van duizeligheid, braken en buikloop - werden verdeeld over tien ziekenhuizen in Pasig, een stad niet ver van hoofdstad Manilla.





Imelda Marcos was tussen 1965 en 1986 de first lady in de Filipijnen. De weduwe verwierf bekendheid met haar opzichtige levensstijl. Zo beschikte ze tijdens het presidentschap van haar man over duizenden paar schoenen.

