Imam roept Nederlandse moslims op Wilders te beschermen terwijl protestmars in Pakistan groeit

30 augustus 2018

11u01

Bron: ANP 13 De Amsterdamse imam Yassin Elforkani heeft Nederlandse moslims opgeroepen om Geert Wilders te beschermen, meldt de Amsterdamse televisiezender AT5. De PVV-leider wordt ernstig bedreigd vanwege de Mohammed-cartoonwedstrijd die hij in november wil organiseren in de Tweede Kamer.

Deze week werd in Den Haag een 26-jarige Pakistaan aangehouden, omdat hij in een video op Facebook had gezegd Geert Wilders te gaan vermoorden. Dat gaat Elforkani veel te ver.

"Ik vind het schrikbarend dat hij bedreigd wordt", vertelt de imam uit Slotervaart aan AT5. "De vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk voor moslims. We mogen dit niet goedkeuren, ook niet als Nederlandse samenleving."

@trouw @volkskrant @AT5 @NUnl @NOS @parool Oproep aan moslims om wilders te beschermen tijdens de cartoonwedstrijd. Mijn profeet vraagt dat van mij. Zal vrijdag hierover preken. Yassin ElForkani(@ YElForkani) link

Protestmars in Pakistan zelf

Intussen groeit de Pakistaanse protestmars tegen de plannen van de extreemrechtse Nederlandse politicus omtrent de cartoonwedstrijd. Lokale media spreken van duizenden protestanten. De optocht naar Islamabad is de stad Jhelum gepasseerd en arriveert naar verwachting morgenochtend in de hoofdstad. Langs het restant van de route staan groepjes mensen die zich willen aansluiten. De optocht werd vandaag wel even tegengehouden vlak bij de stad Jhelum, maar volgens Pakistaanse media was dat maar kort. Deelnemers leggen een afstand af van ongeveer negentig kilometer.

De protestactie is een initiatief van de jonge extremistische soennitische partij TLP (Tehreek-i-Labbaik Pakistan). Die eist dat de spotprentenwedstrijd die Wilders met de profeet Mohammed als onderwerp wil houden, niet doorgaat. Geeft Nederland geen gehoor aan de oproep, dan moet Pakistan de betrekkingen verbreken en er bij andere islamitische landen op aandringen dat ook te doen, zo wordt nog geëist.

De leider van de TLP en van het protest, Khadim Hussain Rizvi, wil volgens een woordvoerder niets over het actieplan in de hoofdstad prijsgeven voor die stad is bereikt. De protestacties van de TLP zijn berucht, onder meer door een blokkade van verkeer in Islamabad in november 2017 die het leven in de hoofdstad twintig dagen lang ontwrichtte. De betogers werden uiteindelijk met geweld uiteengedreven. Dat protest was gericht tegen een taalfout in een publicatie van de kieswet die oneerbiedig zou geweest zijn ten opzichte van de profeet.