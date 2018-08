Imam roept moslims op Wilders te beschermen KVE

30 augustus 2018

11u01

Bron: ANP 0 De Amsterdamse imam Yassin Elforkani heeft Nederlandse moslims opgeroepen om Geert Wilders te beschermen, meldt de Amsterdamse televisiezender AT5. De PVV-leider wordt ernstig bedreigd vanwege de Mohammed-cartoonwedstrijd die hij in november wil organiseren in de Tweede Kamer.

Deze week werd in Den Haag een 26-jarige Pakistaan aangehouden, omdat hij in een video op Facebook had gezegd Geert Wilders te gaan vermoorden. Dat gaat Elforkani veel te ver.

"Ik vind het schrikbarend dat hij bedreigd wordt", vertelt de imam uit Slotervaart aan AT5. "De vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk voor moslims. We mogen dit niet goedkeuren, ook niet als Nederlandse samenleving."

@trouw @volkskrant @AT5 @NUnl @NOS @parool Oproep aan moslims om wilders te beschermen tijdens de cartoonwedstrijd. Mijn profeet vraagt dat van mij. Zal vrijdag hierover preken. Yassin ElForkani(@ YElForkani) link