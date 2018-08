Illegale vissersboot zinkt voor Australische kust: elf mensen gered, dertigtal vermisten in mangrove vol krokodillen kg

26 augustus 2018

17u41

Bron: Belga 0 Vlakbij de kust van Queensland, in de monding van de Daintree-rivier in het noorden van Australië, is een illegale vissersboot gezonken. De kustwacht zegt dat elf opvarenden teruggevonden zijn, maar een dertigtal anderen zijn nog vermist. De opvarenden vluchtten na het stranden van hun boot in een mangrovegebied waar veel krokodillen zitten.

De boot is opgemerkt nabij de monding van de Daintree-rivier. "We kunnen bevestigen dat we elf personen teruggevonden hebben", klinkt het bij de autoriteiten. Ze kunnen voorlopig niet zeggen of het om migranten gaat of illegale vissers.



Australië stuurt illegale migranten die het land via de zee proberen te bereiken terug of brengt ze onder in afgelegen centra in de Stille Oceaan. Mensenrechtenorganisaties klaagden al over de slechte omstandigheden in die centra.