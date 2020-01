Illegale migratie naar Europa in 2019 opnieuw gedaald HLA

17 januari 2020

11u40

Vorig jaar detecteerde het Europese grensbeschermingsagentschap Frontex 139.000 illegale grensoversteken, een daling met zes procent tegenover 2018. De centrale en de westelijke route kennen een opvallende daling van het aantal oversteken, maar langs de oostelijke route hebben, in vergelijking met 2018, opnieuw veel meer mensen geprobeerd de Europese Unie te bereiken. Dat heeft Frontex-topman, Fabrice Leggeri, vandaag gezegd bij de voorstelling van het jaarrapport in Brussel.

Afghanen waren goed voor een vierde van het totaal, en drie keer zoveel als in 2018.

De oostelijke route, via Griekenland en de Balkan, was vorig jaar het populairst, met 82.000 detecties, of bijna de helft meer dan in 2018. De migratiedruk op de oostelijke route nam vanaf de lente weer toe, kende in september een piek en daalde opnieuw zodra het kouder werd. De illegale aankomsten via de oostelijke route waren in de tweede helft van 2019 het hoogste sinds de start van de EU-Turkijedeal in maart 2016, maar nog altijd ver verwijderd van de recordcijfers van 2015 en begin 2016.

"Dit heeft te maken met de situatie in Syrië, natuurlijk", zei Leggeri. "Maar daarnaast moet men ook rekening houden met een veranderende houding bij de Iraanse en Pakistaanse autoriteiten. Vele internationale factoren spelen dus mee."

De zogenaamde centrale route, via landen als Libië en Tunesië, daalde naar 14.000, of met 41 procent. Voor de westelijke route, via Spanje, ging het om 24.000 oversteken, een daling met 58 procent. Frontex telt het aantal keer dat de grens werd overgestoken, niet het aantal mensen dat zonder geldige verblijfspapieren de EU bereikt, het aantal mensen kan dus iets lager liggen dan de gepresenteerde cijfers.

EU grenswachters

2019 was een overgangsjaar voor Frontex, want op 1 januari 2021 moeten de eerste grenswachters van Frontex aan de slag gaan langs de EU-buitengrenzen. Voor de eerste golf van rekruteringen worden goed 700 mensen gezocht, en daarvoor heeft het agentschap 7.500 sollicitaties gekregen. "Er is, meer dan verwacht, een redelijke geografische spreiding van de kandidaten", zei Leggeri. "Al komen de meesten wel van de nieuwe lidstaten, waar de salarissen inderdaad niet zo hoog zijn als in de meer centraal gelegen EU-landen."

De grensbewakers worden de eerste EU-functionarissen die in een EU-uniform aan de slag zullen gaan. Leggeri hamerde er tijdens de persconferentie nog eens op dat er meer middelen nodig zullen zijn om deze mensen te betalen en ze de juiste uitrusting te geven. "Als de lidstaten willen dat we grensbewakers leveren, dan zullen daarvoor middelen vrijgemaakt moeten worden in de Europese meerjarenbegroting", aldus nog Leggeri.