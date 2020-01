Illegale migrant krijgt verblijfsvergunning nadat hij gehandicapte man uit brandend gebouw redde SVM TTR

03 januari 2020

19u30

Bron: anp 3 Spanje heeft een verblijfsvergunning gegeven aan een illegale migrant uit Senegal die vorige maand een gehandicapte man uit een brandend gebouw redde. De man wordt in het Zuid-Europese land als een held bejubeld.

Straatverkoper Gorgui Lamine Sow (20) kwam in 2017 in Spanje aan. Een maand geleden was hij in een straat in de badplaats Dénia (Costa Blanca) aan het lopen toen hij geschreeuw hoorde en rook zag komen uit een raam op de eerste verdieping van een gebouw. Hij klom via de ijzeren spijlen van de voordeur op het balkon en kwam even later met de invalide man over zijn schouder naar beneden via een ladder die een buurman inmiddels neergezet had.

Het gemeentebestuur van Dénia vroeg al snel aan de regering van Spanje om Sow een verblijfsvergunning te geven, een verzoek dat werd gesteund door een petitie die door bijna 90.000 mensen was ondertekend en waarin hij als hij als “modelburger” werd begroet.

Moed

Het Spaanse ministerie van Arbeid en Immigratie liet vandaag weten dat Sow nu toch een verblijfsvergunning krijgt. “Als bedankje voor zijn daad van moed en dienstbaarheid aan de gemeenschap”, klonk het.

Sow zei tegen Spaanse media dat hij in een overvolle kamer in de kustplaats Gandia woont met zijn partner en hun zeven maanden oude dochter en elke dag 40 kilometer per bus naar Dénia reist om armbanden en kettingen op straat te verkopen.

“Ik ben arm. Maar ik ben ook sterk en kan helpen. Ik zie niet graag mensen lijden. Er was rook en vuur. Maar je kunt niet bang zijn. Er was iemand binnen en ik moest hem eruit halen,” vertelde hij eerder aan de plaatselijke krant Levante-El Mercantil Valenciano.