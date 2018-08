Illegale migrant in VS opgepakt terwijl hij zwangere vrouw naar ziekenhuis brengt kv

19 augustus 2018

06u54

Bron: Buzzfeed, ABC7 0 In Californië is woensdag een 36-jarige man gearresteerd toen hij zijn zwangere vrouw naar het ziekenhuis bracht voor een keizersnede. De man verbleef illegaal in de Verenigde Staten. Agenten van ICE (Immigration and Customs Enforcement) hielden het stel tegen aan een benzinestation.

Maria del Carmen Venegas en haar man Joel Arrona Lara waren op weg naar het hospitaal voor de geboorte van hun vijfde kind, toen ze plots omsingeld werden door meerdere ICE-voertuigen aan een benzinestation nabij hun woning in San Bernardino.

De agenten vroegen om hun papieren en de vrouw toonde haar identiteitskaart. Haar man was de zijne kwijt, zei ze. Arrona Lara is een sans-papiers sinds hij twaalf jaar geleden naar de VS kwam. “Aanvankelijk waren we rustig en dachten we dat het om een vergissing ging. Mijn man heeft geen strafblad en drinkt niet. Er was geen reden om hem aan te houden”, aldus Venegas.

Maar voor ze het wist namen de agenten haar man mee en gaven ze Venegas een kaartje met het ICE-logo en een telefoonnummer waarnaar ze kon bellen voor meer informatie. Arrona Lara werd opgepakt. “Ik besefte dat de immigratieagenten mijn man hadden meegenomen”, vertelt de vrouw aan de Amerikaanse Spaanstalige zender Telemundo.

"Gezocht voor moord"

Een woordvoerder van ICE bevestigde woensdag dat de man werd opgepakt omdat hij illegaal in de VS verbleef. Zaterdag deelde het agentschap mee dat Arrona-Lara was gearresteerd omdat hij in Mexico gezocht wordt voor moord.

Volgens de advocaten van het gezin klopt dat echter niet: Arrona-Lara “was niet de man waarnaar ICE op zoek was”, vertelde een van de advocaten aan zender Univision. De Mexicaanse beschuldigingen zijn niet bevestigd en Arrona-Lara heeft geen strafblad in de VS. “Mr. Arrona ontkent enige criminele achtergrond in Mexico en is niet op de hoogte van criminele rechtszaken in Mexico waarin hij genoemd wordt als beklaagde. De familie ontkent ook de aantijgingen. In de tenlastelegging wordt hij aangeklaagd voor een illegaal verblijf in het land. Hij zit niet in een uitleveringsprocedure”, aldus de advocaten.

Bevalling

Voor Venegas zat er woensdag niets anders op dan zelf naar het ziekenhuis te rijden, waar ze beviel van een jongetje. “Ik voel me heel slecht nu”, vertelde ze vrijdag aan zender KCBS. “Mijn man moet hier zijn. Hij heeft zo lang op zijn zoon moeten wachten en ze hebben hem gewoon meegenomen.” De vrouw bekent dat ze zich zorgen maakt om haar vijf kinderen en hun toekomst, omdat haar man de enige kostwinner in het huishouden is.