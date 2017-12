Illegale immigratie vanuit Mexico sterk gedaald onder Trump avh

20u02

Bron: Belga 0 AP In het eerste jaar van de regering onder de Amerikaanse president Donald Trump is de illegale immigratie over de Amerikaanse zuidgrens vanuit Mexico volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid duidelijk afgenomen. De grenspolitie heeft iets meer dan 300.000 mensen langs de ruim 2.000 kilometer lange grens opgepakt, dat is ongeveer een derde minder dan een jaar daarvoor, aldus het ministerie vandaag in Washington.

"We hebben historisch lage cijfers gezien dit jaar, een daling van bijna 30 procent", zei staatssecretaris Ronald Vitiello. Maar er heerst toch bezorgdheid over dat het aantal minderjarigen, dat alleen of zonder begeleiding van een volwassene de grens oversteekt, weer is gestegen.

Sinds Trump aan de macht is, treden de grensautoriteiten harder op. Sinds zijn ambtsaanvaarding op 20 januari zijn er 110.000 arrestaties verricht, bijna 33.000 meer dan een jaar daarvoor. Alleen al 796 van hen zijn lid van de beruchte misdaadbende MS-13. De VS bestrijden aan hun zuidgrens vooral de drugscriminaliteit en illegale, grensoverschrijdende wapenhandel.