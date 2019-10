Illegale fabriek met 1,5 miljoen sigaretten opgerold in Zeeland, trafiek allicht ook bestemd voor België

SVM

04 oktober 2019

14u39

Bron: Belga

2

In de Nederlandse provincie Zeeland is een illegale sigarettenfabriek opgerold. Acht mannen zijn opgepakt. In de loods zijn 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo ruwe tabak gevonden. Die worden vernietigd, net als de machines waarmee de sigaretten werden gemaakt.