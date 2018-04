Illegale alcohol kost 24 mensen het leven in Indonesië SI

04 april 2018

14u35

Bron: Belga 0 In Indonesië zijn op enkele dagen tijd zeker 24 mensen om het leven gekomen na het drinken van illegaal gestookte alcohol. De politie heeft een verdachte opgepakt en speurt nog naar mensen die het dodelijke brouwsel hebben verkocht.

In de hoofdstad Jakarta zijn zestien mensen om het leven gekomen na het consumeren van de alcoholische drank. Verschillende mensen zijn er ernstig aan toe. Daarnaast stierven nog eens acht mensen in de oostelijke provincie Papoea.

De politie zegt dat een verdachte kon worden opgepakt. "We zoeken nu nog de verkopers, niet enkel de kleine handelaars maar ook de grote distributeurs. Want we denken dat de distributeurs hier achter zitten", verklaarde Tony Surya Putra van de politie van Oost-Jakarta.

Als gevolg van de hoge heffingen op alcohol, zoeken heel wat mensen in Indonesië hun toevlucht tot illegaal gestookte brouwsels.