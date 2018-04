Illegaal vissersschip met 30 (!) kilometer netten aan de ketting gelegd in Indonesië

STS-50 voer onder acht verschillende vlaggen om autoriteiten te ontlopen TT

09 april 2018

18u02

Bron: Reuters 4 De Indonesische autoriteiten hebben op vraag van Interpol een vissersschip aan de ketting gelegd dat 600 illegale kieuwnetten aan boord had, goed voor een totale lengte van maar liefst 30 kilometer. Het schip ontsnapte keer op keer aan de autoriteiten, onder meer door onder acht verschillende vlaggen te varen.

Het schip, de STS-50, was in Antarctische wateren aan het vissen op de Antarctische tandvis, een soort ijskabeljauw die van groot belang is in het ecosysteem rond het zuidelijke continent.

Het schip maakte daarbij gebruik van kieuwnetten, waarbij vissen wel hun kop door de mazen van het net kunnen steken, maar er niet meer uit kunnen doordat het net achter de kieuwen blijft hangen. Kieuwnetten zijn al sinds 2006 verboden in Antarctische wateren. Volgens Australië vormen ze een groot risico "voor alle zeeleven".

De STS-50 kon de autoriteiten tot nu toe ontwijken door onder acht verschillende vlaggen te varen, waaronder die van Sierra Leone, Togo, Cambodja, Zuid-Korea, Japan en Micronesië. Interpol kon het schip uiteindelijk toch opsporen en vroeg Indonesië vorige week om het vast te houden in de haven van Sabang. Na een onderzoek werd het schip door het ministerie van Visserij in beslag genomen. "Hopelijk kunnen we hiermee een voorbeeld stellen voor de wereld", aldus de Indonesische minister van Visserij, "dat we geen compromissen mogen sluiten over illegale visserij."

Eerder al ontsnapte de boot na inbeslagname in China, en ook in de haven van Maputo in Mozambique kon het ontkomen aan de autoriteiten.

Het verroeste schip, 54 meter lang, is 452 ton zwaar. Aan boord waren 20 Indonesiërs en Russen. Ze hadden geen officiële documenten, wat doet vermoeden dat ze slachtoffers zijn van mensenhandel. Het is niet duidelijk wat er met hen zal gebeuren.

