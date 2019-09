Illegaal (29) betrapt met Belgisch paspoort van vrouw die op haar lijkt HR

19 september 2019

11u55

Bron: Melilla Hoy 13 Buitenland Bij een grensovergang tussen Spanje en Marokko is een Marokkaanse vrouw (29) betrapt met een Belgisch paspoort van een andere vrouw, maar met een gelijkaardig uiterlijk. Volgens de politie is dat een veelgebruikte truc om illegalen in Europa binnen te smokkelen.

De vrouw werd betrapt bij een controle in de haven van Melilla, een Spaanse enclave op het Marokkaanse vasteland. Het trio wilde twee weken geleden een overzetboot nemen naar Motril in Spanje. De vrouw reisde met de auto, in het gezelschap van twee Marokkaanse mannen. De bestuurder (37) had een verblijfsvergunning voor België, een passagier (43) een voor Spanje. De drie werden opgepakt. Een van was al gekend voor het vervalsen van documenten. Hij was ook in het bezit van een kleine hoeveelheid cocaïne.

Volgens de Spaanse politie komt deze vorm van criminaliteit op dit moment erg vaak voor. Illegalen betalen grote sommen geld aan de maffia om illegaal Europa binnen te geraken. De criminele bendes zorgen voor de nodige documenten en regelen het vervoer.

Vindingrijk

In dit geval was de vrouw niet verstopt, maar gebruikte ze dus een vals paspoort. Uit eerdere gevallen blijkt dat de criminelen heel vindingrijk zijn om de illegalen te verstoppen.

In dezelfde haven werd onlangs een Belg (36) betrapt die zijn schoonbroer na een gezinsvakantie illegaal mee naar België wilde smokkelen. De man lag achterin de wagen, verstopt onder dekens en een tapijt.

Eind mei vond de grenspolitie in Melilla op één dag drie Afrikaanse migranten, verstopt in verborgen compartimenten van auto’s. Het ging om een meisje van 15 jaar en twee mannen van 20 en 21. Ze zaten onder meer verstopt in een omgebouwde ruimte achter het dashboard.