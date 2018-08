IKEA-shoppers komen ingestorte brug Genua fotograferen Ken Standaert en Benoît De Freine in Genua

16 augustus 2018

12u20

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een vreemd tafereel op de parking van het IKEA-filiaal van Genua, stelt onze journalist ter plaatse Ken Standaert vast. De parking die gisteren nog werd ingenomen door hulpverleners die enkele honderden meters verderop naar slachtoffers zochten, is inmiddels opnieuw open voor klanten van het woonwarenhuis.

Heel wat Genuanen komen van op deze parking nu een kijkje nemen naar de ingestorte brug, maar het wordt pas echt vreemd als sommigen hun smartphone bovenhalen om een selfie te maken met de beschadigde brug in de achtergrond. In de winkel zelf waren we zonet - om 11.45 uur - getuige van een minuut stilte voor de slachtoffers. Toen achteraf het geluidssignaal klonk om het einde van de rouwminuut aan te kondigen, werden als vanouds opnieuw de Zweedse balletjes geserveerd aan de hongerige shoppers.

Ook opmerkelijk: tussen de gewone auto’s van de bezoekers ligt een getakeld wrak van een vrachtwagen die uit het puin werd gehaald. Ook die wordt lustig gefilmd en gefotografeerd.

Op de toegangsweg naar de brug liggen intussen een ruiker bloemen en twee grote kaarsen ter nagedachtenis van de slachtoffers. In de achtergrond blijven de kranen stofwolken opwerpen wanneer ze brokstukken opzij duwen. Nog altijd op zoek naar slachtoffers.