Ikea riskeert boycot in Polen na ontslag antihomo-medewerker Redactie

30 juni 2019

06u35

Bron: AD.nl 0 Openbaar aanklagers in Polen zijn een onderzoek begonnen naar meubelgigant Ikea, nadat de Poolse vestiging van het bedrijf een katholieke medewerker heeft ontslagen die zich kritisch had uitgelaten over een solidariteitsbetuiging van het bedrijf met homo-, bi- en transseksuelen. De Poolse staatssecretaris van Justitie dreigt daarom met een boycot van het Zweedse woonwarenhuis. Dat meldt de Amerikaanse website Bloomberg.

De ontslagen medewerker had kritische opmerkingen geplaatst bij een verklaring van IKEA op het bedrijfsinternet, waarin het bedrijf zich vorige maand solidair toonde met de homo-, bi- en trans-gemeenschap. “Lhbt+-inclusie is ieders verantwoordelijkheid. Op 17 mei vieren we de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. En staan we op voor de rechten van lesbiennes, homo’s, transgenders en mensen van alle seksuele geaardheden en genderidentiteiten’’, aldus het statement.

De man, op de Poolse tv-zender TVP Tomasz K. genoemd, was het daar niet mee eens en plaatste kritische commentaren bij het bericht. “Ik was geschokt. Ik ben ingehuurd om meubels te verkopen, maar ik ben katholiek en dit zijn niet mijn waarden’’, verklaarde hij tegen TVP.

“Dit is onacceptabel, absoluut schandalig’’, zei de Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro vrijdag over het ontslag. Hij vindt dat als het onderzoek wordt bevestigd, blijkt dat buitenlandse bedrijven in Polen mensen discrimineren die hun waarden niet delen. Staatssecretaris van Justitie Patryk Jaki riep op tot een boycot van Ikea als de aanklagers inderdaad concluderen dat het bedrijf katholieken discrimineert.

Oude Testament

“De medewerker gebruikte teksten uit het Oude Testament over dood en bloed in de context van wat er met homoseksuelen zou moeten gebeuren. Veel bezorgde medewerkers namen daarop contact op met de personeelsafdeling’’, aldus Ikea in een verklaring.

Katarzyna Broniarek, hoofd communicatie van Ikea Retail, vulde dat later nog aan: “Ikea’s bedrijfscultuur is gebaseerd op de vrijheid van ideeën, tolerantie en respect voor iedere medewerker, maar het bedrijf moet reageren wanneer het risico bestaat dat de waardigheid van andere medewerkers in gevaar komt.’’

“Homorechten ernstig gevaar”

Voorafgaand aan de Europese verkiezingen van vorige maand zei partijleider Jaroslaw Kaczynski van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) dat homorechten een “ernstig gevaar’’ zijn voor Poolse families en de toekomst van de Europese Unie.