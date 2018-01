Ikea-oprichter Ingvar Kamprad (91) overleden Joeri Vlemings

28 januari 2018

11u37

Bron: Dagens Industri 176 De Zweedse oprichter van Ikea, Ingvar Kamprad, is gisteren op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Ikea zelf op Twitter. "Ingvar zal erg gemist worden door zijn familie en warm herinnerd worden door zijn medewerkers wereldwijd", tweette de interieurketen.

Ingvar Kamprad is volgens de tweet "stilletjes thuis gestorven in Småland". Daar werd hij op 30 maart 1926 ook geboren, meer bepaald in de kerk van Pjättyd bij Älmhult. Al op zijn zeventiende richtte hij Ikea op. "Hij was een van de grootste ondernemers in de 20ste eeuw, misschien zelfs de grootste", zegt Lars-Johan Jarnheimer, voorzitter van Ingka Holding, moedermaatschappij van Ikea.

In 1943 tijdens Wereldoorlog II was Kamprad 17. Hij startte toen zijn eigen bedrijf, Ikea. De letters IKEA komen van de initialen van zijn eigen naam, van de boerderij Elmtaryd waar hij toen met zijn ouders woonde en van de parochie Agunnaryd waar de boerderij lag. Kamprad verkocht aanvankelijk kerstkaarten, zaden, pennen en nylonkousen op bestelling.

Vele boeren in Småland maakten destijds meubels in bijberoep. In 1948 begon Ikea voor het eerst met meubelverkoop. In het uitgebreide assortiment dat Kamprad in de aanbieding had, werden zijn meubels het meest verkocht.

1950: Ingvar Kampard trouwt met Kerstin Wadling. Ze adopteren een dochtertje, Annika. In 1961 gaat het echtpaar uit elkaar.

Een jaar later verschijnt de eerste meubelcatalogus van Ikea, die later jaarlijks in miljoenen brievenbussen zou vallen. Ikea haalt dan al een omzet van een miljoen Zweedse kroon.

In 1953 showt Ikea voor het eerst zijn meubels tijdens een tentoonstelling in Älmhult. Klanten kunnen ze nu ook echt zien en ervaren alvorens ze te kopen.

Zeven jaar na de start van de meubelverkoop ontwerpt Ikea ze ook zelf. Meteen zijn de twee belangrijke pijlers van het concept zelfassemblage en platte verpakkingen.

Een cruciaal jaar is 1958. Kamprad is dan 32 en opent het allereerste Ikeawarenhuis in Älmhult, een bos in Småland. Dat is niet minder dan een revolutie in de meubelindustrie. Sceptici kregen ongelijk. De aantrekkelijke prijzen van het meubilair lokte meteen klanten.

In 1963 trouwt de Ikeabaas met Margaretha Stennert. Het koppel krijgt drie zonen: Peter, Jonas en Mathias.

Het concept van de Ikeawinkels zoals we die vandaag kennen, krijgt vorm in 1971. Dan wordt het warenhuis in Kungens Kurva in Stockholm, dat een jaar eerder was uitgebrand, gerenoveerd, mét een afhaaldienst en een groot restaurant.

Voor het gunstigere belastingregime emigreert de familie Kamprad in 1973 naar Denemarken. Buiten Scandinavië opent het eerste Ikeafiliaal in Zwisterland, het land waarnaar de Kamprads in 1978 verhuizen.

In 1986 houdt Kamprad er na 43 jaar als CEO mee op. De omzet was toen gestegen tot 10 miljard Zweedse kronen.

Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI IKEA Sverige(@ IKEASverige) link