IKEA ontwikkelt "fastfood van de toekomst" Aiko van Hooijdonk

14 maart 2018

17u28

Bron: AD.nl 0 IKEA is druk bezig met het ontwikkelen van de hamburger van de toekomst. Daarvoor heeft het een speciaal laboratorium opgezet dat het fastfoodmenu van de toekomst presenteert. SPACE10 wil dat het niet alleen lekker is, maar ook gezond en duurzaam.

Het menu bestaan onder andere uit The Dogless Hotdog en The Bug Burger. Belangrijke ingrediënten in deze producten zijn rode bieten, pastinaak en zelfs meelworm. Het groene broodje is gemaakt van het nieuwe wondermiddel spirulina, een microalg die door de Verenigde Naties "het ideale voedsel voor de mensheid" werd genoemd omdat deze zo gezond is. Bovendien bevat spirulina vijftig keer meer ijzer dan spinazie.

The Dogless Hotdog

Deze veganistische variant van de hotdog is gemaakt van onder andere babywortels en biet. Gegarneerd met bessenketchup en mosterd, kurkuma, ui en komkommersalade.

The Bug Burg er

Meet The Bug Burger—a spin of the traditional burger recipe that creates a synergy between new ingredients and old classics. What might look like a standard burger patty is actually a combination of beets, parsnips and mealworms created by our Chef-in-Residence

De burger bestaat uit 100 gram rode biet, 50 gram pastinaak, 50 gram aardappelen en 50 gram meelwormen. De burger komt op een wit bolletje met radijs, rode biet, bessenketchup, een bieslook spread en een salademix.