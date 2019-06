Ikea gaat betaalbare huizen bouwen in Verenigd Koninkrijk TT

26 juni 2019

12u49

Bron: The Guardian, Huffington Post 1 De Britse stad Worthing heeft een akkoord gesloten met meubelfabrikant Ikea en de Zweedse bouwfirma Skanska om 162 betaalbare appartementen op te trekken. Het is de eerste keer dat beide Zweedse bedrijven via hun joint venture BoKlok actief worden in het Verenigd Koninkrijk.

BoKlok, Zweedse voor ‘woon slim’, probeerde zijn concept tien jaar geleden al eens aan de man te brengen, maar de financiële crisis gooide toen roet in het eten. Nu proberen de Zweden het opnieuw, en de primeur is voor Worthing, een stad van meer dan 100.000 inwoners aan de zuidkust van Engeland.

Volgens Britse media is de het stadsbestuur daar dringend op zoek naar extra betaalbare huizen voor de eigen bevolking, die door stijgende prijzen en stagnerende lonen het steeds moeilijker krijgt zelf een woning op de kop te tikken. Met BoKlok moet daar verandering in komen.

De projectontwikkelaar werd begin jaren 90 gesticht door Ikea-oprichter Ingvar Kamprad en Melker Schörling, topman van de bouwfirma Skanska, met de expliciete bedoeling zich te focussen op betaalbare maar kwaliteitsvolle woningen voor iedereen met een gewoon loon. Skanska is met meer dan 40.000 werknemers een van de grootste bouwbedrijven ter wereld en specialiseert zich al langer op het bouwen van betaalbare woningen en duurzaamheid. Zo kreeg het in 2011 de titel van “Groenste bedrijf” van het Verenigd Koninkrijk. BoKlok heeft in Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken sinds 1997 al 11.000 huizen en appartementen gebouwd en probeert nu dus voor de tweede keer voet aan de grond te krijgen in het Verenigd Koninkrijk.

300 euro per maand in Zweden

BoKlok mag het land, dat in eigendom van de stad blijft, gebruiken voor een jaarlijkse vaste prijs. De stad krijgt 30 procent van de flats om die te verhuren als een soort sociale woningen, terwijl BoKlok de andere appartementen mag verkopen volgens zijn eigen zakenmodel. Het stadsbestuur denkt op die manier meer woningen te kunnen laten verrijzen dan wanneer het zijn grond gewoon aan een ontwikkelaar zou verkopen.

De prijs voor een appartement wordt volgens BoKlok bepaald door te kijken hoeveel een eenoudergezin maandelijks aan een woning kan spenderen, na aftrek van vaste kosten en geld om comfortabel te leven. Actuele prijzen voor een project in de zuid-Zweedse stad Karlskrona zijn bijvoorbeeld omgerekend ongeveer 130.000 euro of 300 euro per maand voor een appartement van 55 vierkante meter met één slaapkamer.

Het bouwproces gaat volledig zoals bij een Ikea-meubel: de flat wordt in essentie in de fabriek gebouwd en daarna ter plaatse in elkaar gezet via standaardprocessen die de kosten moeten drukken. Toch verzekeren de Zweden dat hun flats geen grauwe grijze blokken zijn. Hoge plafonds, grote ramen en uiteraard veel hout geven de woningen een moderne look mee. BoKlok omschrijft het zelf als “gezellig, maar niet flashy”. Daardoor kan BoKlok ook snel bouwen: bedoeling in Worthing is eind 2020 met de bouw van de 162 appartementen te beginnen om in enkele maanden later al klaar te zijn. Tegen april 2021 moeten de eerste kopers al kunnen verhuizen.