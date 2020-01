IKEA betaalt ouders van verpletterd peutertje 46 miljoen dollar ADN

06 januari 2020

23u05

Bron: ANP 0 De Zweedse gigant IKEA betaalt 46 miljoen dollar aan de ouders van een peuter die in 2017 in Californië om het leven kwam doordat er een IKEA-kast op hem viel. Dat meldt de Amerikaanse krant USA Today. Volgens de advocaten van de ouders gaat het om de grootste schikking ooit in de Verenigde Staten vanwege een sterfgeval van een kind.

Er liep destijds al een terugroepactie voor de betreffende Malm-ladekast. Het meubelstuk viel makkelijk om als het niet was verankerd aan de muur. Klanten konden de kast daarom terugbrengen of alsnog verankeringsspullen krijgen, maar de ouders van het tweejarige jongetje hadden die waarschuwing gemist. Met alle gevolgen van dien.

IKEA trekt in een verklaring het boetekleed aan. Het concern benadrukt dat geen enkele regeling de tragische situatie kan terugdraaien. "We blijven ons inzetten om dit zeer belangrijke probleem op het gebied van huisveiligheid aan te pakken. Nogmaals, we betuigen onze diepste deelneming.”



De afgelopen jaren zijn meerdere sterfgevallen van peuters in verband gebracht met IKEA-meubels. De Zweedse meubelgigant tastte in 2016 al eens flink in de buidel in een vergelijkbare zaak. Toen werd er 50 miljoen dollar verdeeld over drie families.