IJslandse premier uit voorzorg in quarantaine

Belga

23 maart 2020

16u30

0

De IJslandse premier Katrin Jakobsdottir zit thuis in quarantaine, in afwachting van de testresultaten van het coronavirus, nadat iemand op de school van haar jongste zoon besmet was geraakt. De premier kon daarom niet aanwezig zijn bij een parlementszitting.