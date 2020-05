IJslandse e-mails brengen autoriteiten Tirol in nauwe schoentjes na corona-uitbraak in Ischgl KVE

05 mei 2020

13u46

Bron: Krone, profil 3 De beschuldiging dat de Tiroolse autoriteiten te laat reageerden nadat de eerste Covid-infecties in het skigebied Ischgl zich hadden voorgedaan, wordt verder gestaafd met recentelijk onthulde e-mails van de IJslandse overheid. Al op 5 maart werden hotels met naam en toenaam genoemd, waar zieke IJslandse toeristen zouden hebben verbleven. Maar een adequate reactie van de lokale overheid bleef uit.



Het Oostenrijkse nieuwsmagazine profil meldt dat de IJslandse autoriteiten het ministerie van Volksgezondheid in Wenen niet alleen over de positieve testresultaten van de teruggekeerde IJslandse skiërs informeerde, maar ook - een paar uur later in een andere e-mail - de hotels opgaf waar de besmette toeristen hadden verbleven. De informatie over de vijf hotels werd vervolgens door het ministerie van Volksgezondheid aan de deelstaat Tirol doorgegeven.

Een dag later werden “contactpersonen in de desbetreffende hotels geïdentificeerd op basis van deze informatie”, verklaarde de overheid van Tirol aan het tijdschrift. Hoeveel van deze mensen uiteindelijk op het virus zijn getest, werd niet vermeld. Slechts één hotelexploitant verklaarde dat een werknemer die ‘het meest’ in contact was geweest met de IJslandse hotelgasten, was onderzocht. De vrouw testte negatief.

Innsbruck

Toen er een receptioniste ziek bleek in een hotel in Innsbruck, nam de overheid daarentegen wel maatregelen. Zo werd het hotel urenlang afgezet waarna alle gasten en medewerkers die in contact waren gekomen met de vrouw, werden onderzocht. Vervolgens moesten de mensen uit voorzorg in quarantaine. Maar in Ischgl bleven dergelijke maatregelen uit.

Een onderzoekscommissie moet nu uitzoeken waarom de lokale overheid in Ischgl veel lakser reageerde dan de stad Innsbruck. De regionale autoriteiten worden al wekenlang zwaar bekritiseerd, omdat ze veel te lang getreuzeld zouden hebben om de skioorden te sluiten. De zaak heeft daarom aanleiding gegeven tot een politiek en juridisch onderzoek.

Peter Kolba, voorzitter van de Consumentenbond (VSV), heeft een procedure ingesteld tegen de autoriteiten van Tirol. Ondertussen hebben zich al 4.500 toeristen aangemeld die het virus in de populaire regio opliepen. De VSV heeft inmiddels klacht ingediend tegen gouverneur Günther Platter (ÖVP), regionale schepenen, burgemeesters en kabelbaanbedrijven.

