IJsland tekent noodplan uit voor mogelijke uitbarsting vulkaan EB

20u12

Bron: DPA 0 © Inger Hogstrom / DanitaDelimon De Öræfajökull, de hoogste vulkaan van IJsland. De IJslandse overheid heeft vandaag een nood- en evacuatieplannen gepubliceerd voor een mogelijke uitbarsting van de Öræfajökull, de hoogste vulkaan van het land. De laatste tijd toont de vulkaan tekenen van verhoogde activiteit, maar het blijft onzeker of het wel tot een uitbarsting zal komen.

In het plan van de IJslandse civiele bescherming worden evacuatiezones voorzien ten westen, zuiden en oosten van de vulkaan. In een gebied rond de Öræfajökull zullen indien nodig ook sms-berichten met een waarschuwing verzonden worden.

Er wonen ongeveer 120 mensen in het betrokken gebied. Daarnaast trekt de regio ook heel wat toeristen, al ligt hun aantal in de wintermaanden wel iets lager dan tijdens de rest van het jaar.

IJsbol met een diameter van 1 kilometer

De Öræfajökull barstte voor het laatst uit in 1727. Maar uit satellietbeelden is gebleken dat zich een ijsbol met een diameter van 1 km in de krater heeft gevormd. Dat is een gevolg van de verhoogde geothermische activiteit.

Een nieuwe uitbarsting kan de gletsjers op de vulkaan laten ontdooien, wat tot overstromingen kan leiden. Ook bestaat het risico op de vorming van aswolken. Die kunnen, net zoals bij uitbraak van de Eyjafjallajökull in 2010, hinder veroorzaken voor het luchtverkeer.

Meer over Öræfajökull

milieu

natuur