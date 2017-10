IJsland naar stembus nadat premier pedoschandaal in doofpot stopte TK

Bron: ANP 1 AFP Bjarni Benediktsson IJsland gaat vandaag naar de stembus, eerder dan de bedoeling was. In september viel het doek over het kabinet van premier Bjarni Benediktsson. De man zou hebben geprobeerd om een schandaal over zijn vader en een veroordeelde kinderverkrachter verborgen te houden.

Het ging over een brief die de vader van de premier had geschreven om het op te nemen voor een pedoseksueel. Die was veroordeeld wegens het jarenlange misbruik van zijn stiefdochter. Premier Benediktsson zou hebben geprobeerd die brief onder de radar te houden.



Toen het toch bekend werd, vertrok een partij uit de regeringscoalitie en viel het kabinet. Het kabinet (bestaande uit de centrumrechtse Onafhankelijkheidspartij van de premier: 'Bright Future en Vidreisn') zat er nog niet eens een jaar.



De stemming vandaag bepaalt de samenstelling van het parlement (63 zetels). De stembureaus zijn open van 09.00 tot 20.00 uur.