IJsland gaat weer op walvissen jagen

18 april 2018

01u30

Bron: AD 0 Een walvisvaartbedrijf in IJsland gaat na een pauze van twee jaar weer op gewone vinvissen jagen. Gisteren meldde het bedrijf dat het zijn vloot aan het voorbereiden is om de commerciële jacht op deze walvissoort te hervatten.

Het walvisvaartbedrijf Hvalur meldt dat het twee schepen klaarmaakt voor het honderd dagen durende walvisseizoen. Gewone vinvissen zijn na de blauwe vinvissen de grootste walvissen ter wereld. IJsland is het enige land waar commercieel op deze walvissoort gejaagd mag worden. Voor 2015 mochten er maximaal 160 dieren per jaar gedood worden.

Volgens het IJslandse instituut dat de vinvissenpopulatie in de gaten houdt, gaat het heel goed met de dieren. In 2015 werd een recordaantal van 40.000 gewone vinvissen geteld, zo meldt onderzoeker Gisli Vikingsson aan persbureau AP: "Het is een misvatting dat er hier op bedreigde diersoorten mag worden gejaagd. Alleen op het zuidelijk halfrond is de gewone vinvispopulatie in gevaar."

"Delicatesse"

De jacht op walvissen stopte in IJsland eind 2015, toen de Japanse autoriteiten weigerden de IJslandse vangsten in te voeren. In Japan is walvisvlees een delicatesse. De Japanners vonden dat het walvisvlees uit IJsland niet voldeed aan de strenge Japanse voedselgezondheidseisen. Manager Kristjan Loftsson van Hvalur zegt dat het bedrijf er samen met de Japanse autoriteiten aan werkt om aan de importeisen voor vers vlees te voldoen.