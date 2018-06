IJsbeer dringt hotel in Spitsbergen binnen KVDS

03 juni 2018

11u53

Bron: Belga 0 In Spitsbergen, een Noorse eilandenarchipel in de Noordelijke IJszee, is een ijsbeer een afgelegen hotel binnengedrongen. In het gebouw, dat vroeger een radiostation was, waren op dat moment 14 mensen aanwezig, onder wie 9 hotelgasten.

De beer drong de voorraadruimte binnen, maar toen een helikopter naderde, vluchtte het dier via de venster weer de natuur in. In de heli zaten medewerkers van het Poolinstituut. Er zou nooit iemand in gevaar geweest zijn. De krant 'Svalbardposten' heeft beelden van het dier op zijn website geplaatst.

