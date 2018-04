Iets voor jou? Piepklein eilandje zoekt manager Lore Michiels Valérie Reynaerts

13 april 2018

08u28

Bron: VTM Nieuws 2 Op St Michael’s Mount, een piepklein eilandje voor de kust van het Britse Cornwall, zoeken ze een manager. Die moet fulltime op het eiland komen wonen om de dertig medewerkers aan te sturen.

St Michael’s Mount is amper 0,2 vierkante kilometer groot en is in handen van een rijke Britse familie, de St Aubyns. Het is zowat het Engelse tweelingzusje van de Franse Mont Saint Michel, behalve dat er tot voor kort niet veel toeristen kwamen. De laatste tijd kwam daar verandering in en dus is er nu dringend iemand nodig die alles in goede banen leidt.

Zeemeerminnen

De nieuwe manager moet onder meer de gidsen aansturen en opleiden. Hij moet ook vlot omgaan met klachten van bezoekers, kalm blijven in noodsituaties en liefst ook een cursus EHBO gevolgd hebben.

In ruil verdien je 2.750 euro per maand. Je mag ook gratis op het eiland wonen, maar voor de rust moet je dat niet doen. Afgelopen jaar kwamen hier 350.000 toeristen en volgens oude legendes zouden hier ook nog zeemeerminnen en reuzen aan land komen.