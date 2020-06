Iets te creatief met social distancing: organisatie beëindigt rave met opblaasbootjes in Berlijn wegens te grote opkomst LH

02 juni 2020

12u12

Bron: DW, NTV 18 In Berlijn werd afgelopen zondag een ludieke steunactie voor de clubscene in de stad stilgelegd nadat die was uitgemond in een grootschalig evenement. In overleg met de politie beëindigden de organisatoren zelf de drijvende rave omdat de social distancing niet kon gerespecteerd worden. Er waren volgens de politie zo’n 1.500 mensen, waarvan velen in opblaasbootjes, aanwezig.

Onder het motto ‘Voor cultuur - iedereen in één boot’ wilden de organisatoren in het haventje van de wijk Treptow de lokale clubscene, die nu volledig stilligt door de coronacrisis, op ludieke wijze een hart onder de riem steken. Daarbij kregen de deelnemers een aantal instructies mee om te voorkomen dat het een ‘superverspreider-evenement’ zou worden. Er werd gevraagd om mondmaskers te dragen, voldoende afstand te houden van elkaar en met maximaal twee leden van twee huishoudens in een bootje te kruipen.

Ze verwachtten naar eigen zeggen amper 100 deelnemers in opblaasbootjes, maar er kwam steeds meer volk bij, volgens de politie zo'n 1.500 mensen en 300 tot 400 opblaasboten. Volgens andere Duitse media waren er zo’n 3.000 mensen aanwezig op de drijvende rave die voer van de rivier de Spree tot het Landwehr-kanaal.



Beelden en video’s die online werden gepost, oogstten veel kritiek, onder meer op Twitter. Verschillende mensen vonden het ongepast dat de actie vanuit een van de ziekenhuizen van de stad te zien was.

De organisatoren boden gisteren hun excuses aan in een statement. Daarin zeiden ze ook dat ze goede intenties hadden met de actie, maar verrast waren door de massale opkomst. Ze wezen er ook op dat ze tijdens de demonstratie herhaaldelijk hadden opgeroepen om de afstandsregels te volgen en gezichtsmaskers te dragen.

“Om de mogelijke verspreiding van het virus te verminderen, vragen we alle deelnemers van de demonstratie hun sociale contacten de komende 14 dagen te beperken - vooral contact met oudere of zieke mensen”, aldus de Clubcommissie nog in de verklaring.

