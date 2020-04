Iets meer dan 600 nieuwe sterfgevallen in Italië: curve blijft afvlakken jv

07 april 2020

19u54

Bron: DPA/BELGA 0 In Italië blijft de curve van het aantal met het nieuwe coronavirus besmette mensen afvlakken, maar met 604 nieuwe sterfgevallen op een dag tijd blijft de mortaliteit hoog. In totaal zijn al 17.127 mensen aan de longziekte bezweken.

In totaal zijn volgen de Civiele Bescherming sinds de uitbraak van de coronapandemie in Italië 135.586 mensen besmet geraakt. Er hebben op een dag tijd 3.039 nieuwe mensen positief getest. In percentage is dat 2,3 procent, de laagste toename sinds de start van de epidemie.

Momenteel zijn er 94.067 "actieve gevallen", aldus het Italiaanse persbureau Ansa. Met 0,9 procent is het de laagste stijging sinds 10 maart, maandag waren er nog 1.941 besmettingen bijgekomen.

Van die "actieve gevallen" (dus minus sterfgevallen en genezingen) verblijven er 28.718 in ziekenhuizen, 258 minder dan maandag. Van hen zijn er 61.557 thuis in quarantaine.

Op 24 uur tijd lagen er 106 patiënten minder op intensieve zorgen, waar nog steeds 3.792 mensen verzorging krijgen.

Op een dag tijd zijn 1.555 mensen genezen, tegen 1.022 de dag ervoor. In totaal raakten 24.392 mensen er weer bovenop, een dagstijging van bijna zeven procent.

Deskundigen maken gewag van een resultaat van de strikte maatregelen tegen de verspreiding van het virus.