Ierse voorstanders abortus klagen "propaganda met kinderen met Down" aan Ierland stemt vrijdag in referendum over abortus TT

22 mei 2018

15u06

Bron: The Guardian 0 In Ierland wordt al wekenlang campagne gevoerd voor het referendum over abortus dat vrijdag plaatsvindt. Het eiland is verdeeld over de kwestie, en voorstanders verwijten tegenstanders nu afbeeldingen van kinderen met Down te misbruiken voor propagandadoeleinden.

In de straten van Ierland hangen grote posters op van vrolijke kinderen met het syndroom van Down, en daaronder de tekst: "In Groot-Brittannië worden 90 procent van alle baby's met het Down-syndroom geaborteerd." Maar voorstanders wijzen die claim met klem van de hand. Ook de Ierse premier Leo Varadkar heeft het gebruik van de posters veroordeeld.

Chris Kaposy, een Ierse dokter, auteur en zelf vader van een zoon met Down, vindt de posters pure propaganda, zo zegt hij aan The Guardian. Hij beschuldigt het pro-life-kamp ervan "een kwetsbare groep mee te sleuren in een gevoelig politiek debat". "Als vader van een kind met het syndroom van Down verzet ik mij tegen de propaganda waarin mensen als mijn zoon gebruikt worden."

De Ieren stemmen vrijdag over de afschaffing van het achtste amendement aan de grondwet. Dat zegt nu nog dat het leven van de moeder en de foetus evenwaardig zijn vanaf de conceptie. Abortus is daardoor verboden op het Ierse eiland. Ook mogen de Ieren antwoorden op de vraag of ze het parlement toestemming geven een wet uit te werken waardoor abortus in bepaalde gevallen toegestaan wordt tot 12 weken, indien het achtste amendement afgeschaft wordt.

De tegenstanders van abortus claimen dat foetussen met Down of een andere afwijking "massaal" geaborteerd zullen worden. Maar volgens Kaposy zal de diagnose van Down helemaal niet volstaan voor een abortus. Het is moeilijk te voorspellen. Een Amerikaanse studie toonde aan dat de gemiddelde leeftijd van de foetus met Down bij een abortus 13 weken was. Bovendien is er bij het syndroom van Down meestal geen bedreiging voor het leven van de moeder, noch voor het leven van het kind."

There is no ban on abortion for reasons of disability or Down Syndrome in the Government’s proposal https://t.co/DhuWnsGpOP#8thref #LoveBothVoteNO pic.twitter.com/V8lC1dS0bo Pro Life Campaign(@ prolifecampaign) link