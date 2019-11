Ierse tienerjongens veroordeeld voor gruwelijke moord en verkrachting van klasgenote Ana Kriégel (14) ttr

05 november 2019

16u44

Bron: The Guardian, BBC 0 Een Ierse rechter veroordeelde twee tienerjongens voor de verkrachting en moord op hun 14-jarige klasgenote Ana Kriégel. Een van de tieners kreeg een levenslange celstraf, de andere een gevangenisstraf van 15 jaar. De twee lokten vorig jaar het slachtoffer naar een verlaten huis, waar ze haar in elkaar sloegen, verkrachtten en uiteindelijk ook vermoordden.

Beide jongens waren dertien jaar oud toen ze Ana Kriégel op 17 mei 2018 vermoordden in een vervallen huis in Lucan, een dorp in de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin. Ze zijn de jongste Ieren in de geschiedenis die op een moordproces in Ierland werden veroordeeld als daders. Gezien hun jonge leeftijd worden hun echte namen niet vermeld. In Ierse en Britse media worden ze ‘Boy A’ en ‘Boy B’ genoemd.



Uit onderzoek blijkt dat beide jongens op voorhand hadden afgesproken wat ze van plan waren met Ana. B zou Ana naar de verlaten boerderij lokken en vertellen dat A haar daar opwachtte. Anna had immers een oogje op A. Toen het meisje daar aankwam werd ze ernstig toegetakeld. De jongens sloegen en verkrachtten haar. In het autopsierapport staat te lezen dat Ana een zestigtal letsels had. Rondom haar nek zat ook een dikke laag tape.

Celstraf

Hoewel er sperma van A werd teruggevonden op het topje van het meisje, ontkent hij dat hij Anna seksueel had misbruikt. B verklaarde hoe zijn vriend Ana aanviel, maar bleef tijdens het proces volhouden dat hij niet schuldig is aan moord.



De rechter veroordeelde A tot een levenslange celstraf. B kreeg een celstraf van 15 jaar. Beide jongens zitten tot hun achttiende verjaardag opgesloten in Oberstown, een detentiecentrum voor jongeren in Ierland. Daarna worden ze overgebracht naar een gevangenis voor volwassenen, waar ze de rest van hun straf zullen uitzitten.

Tijdens het proces richtte rechter Paul McDermott zich rechtstreeks tot de daders. “Jullie zullen de schuld en de schaamte de rest van jullie leven moeten dragen. Jullie krijgen de optie om een positieve wending aan jullie leven te geven. Het is een tweede kans, iets wat jullie Ana hebben ontnomen”, luidde het.

Kwetsbaar meisje

Ana werd geboren in Rusland, waar ze als 2-jarig kind werd geadopteerd. “Ze was geweldig. De liefde van ons leven”, zei haar adoptiemoeder Geraldine tijdens het proces. “Niemand kon het kwaad vermoeden dat op haar lag te wachten. Niemand kon anticiperen op de duisternis die aanwezig was in de ziel van diegenen die haar hebben vermoord.”

Volgens Geraldine was Anna “een kwetsbaar meisje”. De dokters verwijderden op jonge leeftijd een tumor, waar het meisje een verminderd gezichtsvermogen en gehoor aan overhield. Op school was ze hierdoor vaak het slachtoffer van pesters, verklaarde Geraldine. Bovendien worstelde Ana ook met haar studies en probeerde ze tevergeefs vrienden te maken.