Ierse regering werkt op afstand na zieke minister

15 september 2020

20u04

Bron: ANP 2 Alle ministers van de Ierse regering werken voorlopig op afstand nadat minister van Volksgezondheid Stephen Donnelly zich onwel voelde en contact opnam met zijn huisarts voor een coronatest. De ministers zullen hun taken blijven vervullen, aldus Ierse media.

De ministers blijven op afstand zolang ze wachten op de resultaten van de coronatest bij minister Donnelly, zei premier Micheál Martin in een interview met RTE-televisie. Volgens eerdere berichten zou het kabinet in volledige zelfisolatie gaan.

Het Ierse parlement werd in eerste aanleg ook een week naar huis gestuurd door de voorzitter nadat Donnelly symptomen had vertoond van Covid-19. Volgens premier Martin zou het vanavond evenwel weer bijeenkomen. De eerdere beslissing was genomen uit “een overvloed aan voorzichtigheid” toen een minister ziek werd, zei Martin.



Volgens de Ierse publieke omroep RTE heeft Donnelly vanmiddag een coronatest aangevraagd. De minister had eerder veel van zijn collega’s persoonlijk ontmoet op een kabinetsvergadering. Hij had op dezelfde dag ook een persconferentie gehouden met premier Martin.