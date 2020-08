Ierse regering heeft geen vertrouwen meer in eurocommissaris die tijdens diner coronaregels overtrad SVM

26 augustus 2020

14u04

De Ierse regering heeft geen vertrouwen meer in Phil Hogan. De eurocommissaris publiceerde gisteren een uitgebreid verslag waarin hij ontkende bewust de coronamaatregelen in Ierland overtreden te hebben, maar dat excuus lijkt niet te volstaan. Zijn lot ligt nu in handen van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Op de Ierse radio zei partijleider Eamon Ryan (van coalitiepartner Green Party; nvdr) dat de regering niet langer vertrouwen heeft in Hogan. “Hij heeft niet transparant genoeg gecommuniceerd over zijn verblijf in Ierland”, klonk het.

Ook minister van Volksgezondheid Stephen Donnelly (van de centrumrechtse partij Fianna Fail; nvdr) lanceerde een oproep aan Hogan om "te luisteren naar de premier en ontslag in overweging te nemen". Hij noemde het diner "een absolute schande" en "een klap in het gezicht van het publiek".

Met tachtig op galadiner

Hogan, zelf lid van de derde conservatieve regeringspartij Fine Gael, staat onder druk sinds bekend raakte dat hij vorige woensdag samen met een tachtigtal andere genodigden aanwezig was op een galadiner op een golfclub. De Ierse politie onderzoekt nog of het evenement in strijd was met de geldende coronamaatregelen, maar de politieke controverse is nu al een feit. Vrijdag stapte de minister van Landbouw al op.

De Ierse regering kan Hogan echter niet unilateraal terugtrekken uit Brussel. Het is aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om haar commissaris al dan niet te vragen om ontslag te nemen. Hogan verstrekte Von der Leyen gisteren een uitvoerig rapport van zijn verblijf in Ierland.

Quarantaine genegeerd?

Niet enkel het bewuste diner brengt Hogan in nauwe schoentjes. Volgens de Ierse regels had Hogan eind juli na zijn aankomst uit België veertien dagen in quarantaine moeten blijven. Hogan stelt dat die regel voor hem niet meer gold nadat hij op 5 augustus een negatieve coronatest had afgelegd, maar dat betwist het ministerie van Volksgezondheid.

Hogan gaf gisteravond een interview op de Ierse televisie waarin hij nogmaals zijn spijt betuigde. Hij hield echter ook vol dat hij niet bewust een coronamaatregel overtreden had.