Ierse regering gaat woensdag opnieuw aan het werk

16 september 2020

00u19

Bron: ANP, BELGA, REUTERS 2 UPDATE De Ierse minister van Volksgezondheid Stephen Donnelly heeft negatief getest op het nieuwe coronavirus. Daarmee komt een einde aan kortstondige schrik binnen de Ierse regering. Donnelly voelde zich dinsdag onwel en nam contact op met zijn huisarts voor een coronatest.

Eerder op dinsdag zei premier Micheál Martin in een interview met de Ierse publieke omroep RTE dat de ministers op afstand moesten blijven werken zolang er werd gewacht op het testresultaat van minister Donnelly. De hele regering zou in volledige zelfisolatie gaan. Toen 's avonds bleek dat de minister geen corona had, meldde vice-premier Leo Varadkar aan de omroep dat “alle ministers en alle plaatsvervangers morgen hun werk zullen hervatten”.

Het Ierse parlement werd in eerste aanleg ook een week naar huis gestuurd door de voorzitter, nadat Donnelly symptomen had vertoond van Covid-19. Volgens premier Martin zou het dinsdagavond evenwel weer bijeenkomen. De eerdere beslissing was genomen uit “een overvloed aan voorzichtigheid” toen een minister ziek werd, zei Martin.

Volgens omroep RTE vroeg Donnelly dinsdagmiddag een coronatest aan. De minister had eerder veel van zijn collega’s persoonlijk ontmoet op een kabinetsvergadering. Hij had op dezelfde dag ook een persconferentie gehouden met premier Martin over een flexibilisatie van de coronamaatregelen.

Ierland meldde dinsdag 357 nieuwe infecties met de longziekte, het hoogste aantal sinds halverwege mei. Dat aantal ligt flink hoger dan de gemiddeld 203 besmettingen die de afgelopen week per dag werden gerapporteerd. Sinds de start van de pandemie bezweken al 1.787 coronapatiënten aan de ziekte.

