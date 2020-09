Ierse regering gaat in volledige quarantaine KVE

15 september 2020

20u04

Bron: ANP 1 De hele Ierse regering is op advies van gezondheidsdeskundigen in coronaquarantaine gegaan. Nadat minister van Volksgezondheid Stephen Donnelly dinsdag symptomen van Covid-19 vertoonde, vroeg het parlement zijn kabinetscollega's om zichzelf te isoleren.

Het Ierse parlement is voor een week geschorst en alle ministers van de regering moeten in zelfisolatie nadat minister van Volksgezondheid Stephen Donnelly ziek werd, zei de parlementsvoorzitter. Staatszender RTE meldde dat Donnelly dinsdagmiddag een coronatest had aangevraagd. Zijn kantoor reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

De minister had eerder veel van zijn collega's persoonlijk ontmoet op een kabinetsvergadering. Hij had op dezelfde dag ook een persconferentie gehouden met de Ierse premier Micheál Martin.