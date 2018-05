Ierse premier verontschuldigt zich voor illegale adoptiepraktijken in de jaren vijftig en zestig IB

31 mei 2018

00u03

Bron: The Guardian 0 De Ierse premier Leo Varadkar heeft in het parlement zijn excuses aangeboden aan 126 mensen die tussen 1949 en 1969 illegaal geadopteerd zijn in het land. De premier had het over het afsluiten van “weer een hoofdstuk van de erg donkere geschiedenis van ons land.”

“Wat er gedaan is, was verkeerd. Wat er gebeurd is, is dat er kinderen, onze medeburgers bestolen zijn van hun identiteit. Het was een historische fout die we nu moeten erkennen en ik bied namens de regering mijn oprechte verontschuldigingen aan.”

Het excuus kwam er nadat de regering in een verklaring had toegegeven dat 126 geboortes illegaal geregistreerd werden door de St. Patrick’s Guild, een katholiek adoptiebureau. De kinderen om wie het gaan, nu tussen de vijftig en eind zeventig, weten mogelijk nog steeds niet dat ze geadopteerd zijn.

Traumatisch

De registers van andere adoptiebureaus moeten volgens de overheid, die een onafhankelijk onderzoek liet instellen, ook nog worden onderzocht. “Dit kan potentieel erg traumatisch zijn voor veel mensen en daar bied ik mijn excuses voor aan”, zei Varadkar. “Mensen zullen er op deze manier achter komen dat ze geadopteerd zijn terwijl ze de laatste vijftig of zestig jaar dachten dat ze het biologische kind waren van de mensen die hen hebben grootgebracht.”

“Het gaat erg moeilijk zijn voor de mensen die de kinderen hebben grootgebracht. Ze zullen een zeer moeilijk gesprek hebben met de kinderen die ze hebben opgevoed.”

Illegale registraties

“Er zijn nu zeer duidelijke bewijzen dat er illegale registraties plaatsvonden bij de St. Patrick’s Guild en we vinden dat we deze informatie moeten delen met de mensen wie het aangaat. Zij willen weten wie ze zijn. Ze willen hun geboorteverhaal kennen.”

Volgens de premier is dit opnieuw een hoofdstuk uit de “donkere geschiedenis van ons land. Maar we zijn een ander land nu en ik denk dat de resultaten van het abortiereferendum dit weekend dat hebben laten zien.”