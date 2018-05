Ierse premier verheugd na referendum: "Het lijkt erop dat we morgen geschiedenis schrijven" kv lva

25 mei 2018

23u38

Bron: ANP 6 In een korte reactie op Twitter reageert de Ierse premier Leo Varadkar vrijdagavond verheugd op de exitpolls na het abortusreferendum. "Bedankt aan iedereen die vandaag heeft gestemd. Democratie in actie. Het lijkt erop dat we morgen geschiedenis schrijven...", klinkt het.

Eerder was uit een exitpoll bij ruim 4.500 stemmers een ruime overwinning voor het jakamp gebleken. Maar liefst 68 procent zou voor de afschaffing van het strikte verbod op abortus hebben gestemd.

Niet veel later werd het overweldigende resultaat versterkt door een exitpoll van de publieke omroep RTÉ bij 3.800 mensen. Die zette de voorstanders van het schrappen van de strenge regels op 69,4 procent, tegenover 30,6 procent voor het neekamp.

Varadkar, leider van de liberaal-conservatieve partij Fine Gael, stemde vrijdag zelf "ja". Hij had de ongeveer 3,2 miljoen kiesgerechtigden ook opgeroepen om te stemmen voor de schrapping van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Dat legt vast dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als de moeder, wat abortus in bijna alle omstandigheden onwettig maakt. Enkel als het leven van de moeder in gevaar is, geldt nu een uitzondering.

Op officiële resultaten van het referendum is het nog even wachten, aangezien het tellen van de stemmen pas zaterdagochtend begint. Als de uitslag wordt bevestigd, zal wetgeving worden ingevoerd die abortus mogelijk zou maken tot de twaalfde week van de zwangerschap.

Wetgeving

Abortus is sinds 1861 strafbaar in Ierland. Het 8e amandement werd in 1983 na een referendum toegevoegd in de Ierse grondwet. De wet werd in 2013 aangepast na het omstreden overlijden van Savita Halappanavar in 2012. Halappanavar overleed in een ziekenhuis in Galway aan een bloedvergiftiging na een miskraam. Sindsdien is abortus in Ierland wel toegelaten wanneer het leven van de moeder in gevaar is.

Generatiekloof

Volgens de eerste exitpoll stemden in de hoofdstad Dublin met 77 procent de meeste Ieren voor de schrapping van het abortusverbod. Er waren dan ook algemeen gezien meer ja-stemmers in steden (71 procent) dan in rurale gebieden (60 procent). Toch ligt ook daar het aandeel hoog. Verwacht werd dat neekamp meer succes zou kennen op het platteland.

Niet geheel verrassend zouden ook iets meer vrouwen (70 procent) dan mannen (65 procent) voor de afschaffing hebben gestemd. Ook jongeren kantten zich massaal tegen het abortusverbod: in de leeftijdsgroep van de 18- tot 24-jarigen gaat het om 87 procent, terwijl de meerderheid in alle leeftijdsgroepen tot 65 jaar voor verandering stemde. Enkel 65-plussers blijven liever bij het oude.